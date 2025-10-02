DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend auf Höhenflug

02.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 14,5 Prozent auf 147,79 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 14,5 Prozent auf 147,79 USD zu. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 149,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.754.726 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

