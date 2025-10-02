Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend auf Höhenflug
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 14,5 Prozent auf 147,79 USD zu.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 14,5 Prozent auf 147,79 USD zu. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 149,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.754.726 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
