Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 151,29 USD.
Das Papier von Circle Internet Group konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 151,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 153,84 USD. Bei 150,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 262.447 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,878 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
