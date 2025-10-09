Kursentwicklung

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

09.10.25 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 151,29 USD.

