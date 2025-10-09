DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 151,29 USD.

Das Papier von Circle Internet Group konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 151,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 153,84 USD. Bei 150,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 262.447 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,878 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

