Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,9 Prozent auf 91,50 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 6,9 Prozent auf 91,50 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Circle Internet Group-Aktie bis auf 90,05 USD. Mit einem Wert von 94,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.017.731 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,867 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

