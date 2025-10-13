DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.287 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.693 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Blick auf Aktienkurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Montagabend

13.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Montagabend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 136,99 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,0 Prozent auf 136,99 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 141,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 138,06 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 904.776 Circle Internet Group-Aktien.

Circle Internet Group gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,873 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

