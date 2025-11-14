Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verbilligt sich am Freitagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 81,98 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 81,98 USD. Bei 81,50 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.484.070 Circle Internet Group-Aktien.
Am 12.11.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,960 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
