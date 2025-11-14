Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend tiefer
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 82,13 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 82,13 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,50 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,00 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3.530.457 Aktien.
Am 12.11.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.
Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Am 18.11.2026 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,960 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.net
