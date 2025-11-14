Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend tiefer

Circle Internet Group im Blick

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 82,13 USD.

Am 12.11.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Am 18.11.2026 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,960 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

