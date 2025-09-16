Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gibt am Montagabend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 138,76 USD.
Um 20:07 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 138,76 USD ab. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 134,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 847.534 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,866 USD ausweisen wird.
