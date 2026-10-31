Circuit Fabology Microelectronics Equipment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 157,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 100,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 39,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Circuit Fabology Microelectronics Equipment hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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