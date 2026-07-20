Circus SE Inhaber-Akt-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile
So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Circus SE Inhaber-Akt.
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Zum 17.07.2026 wurde bei Circus SE Inhaber-Akt ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Das Eigengeschäft wurde am 20.07.2026 öffentlich gemacht. 5.004 Circus SE Inhaber-Akt-Aktien für jeweils 2,15 EUR erwarb am 17.07.2026 Heins, Dr. Jan-Christian, Sonstige Führungsperson. Die Circus SE Inhaber-Akt-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 20,80 Prozent auf 2,00 EUR.
Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Circus SE Inhaber-Akt zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 3,90 Prozent auf 2,37 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.175 Circus SE Inhaber-Akt-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von Circus SE Inhaber-Akt beträgt unterdessen 55,87 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 26.607.020 Aktien beziffert.
Zuletzt hatte es am 17.03.2026 Managers’ Transactions bei Circus SE Inhaber-Akt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.899 Anteile zu jeweils 6,60 EUR an Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) in enger Beziehung.
Redaktion finanzen.net
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