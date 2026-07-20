DAX 24.847 +0,1%ESt50 6.227 -0,1%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,44 -2,5%Nas 25.508 -0,0%Bitcoin 57.535 +0,7%Euro 1,1419 +0,0%Öl 88,5 -0,9%Gold 4.072 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Managers’ Transaction

Circus SE Inhaber-Akt-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Circus SE Inhaber-Akt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circus SE Inhaber-Akt
2.11 EUR 0.06 EUR 2.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Zum 17.07.2026 wurde bei Circus SE Inhaber-Akt ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Das Eigengeschäft wurde am 20.07.2026 öffentlich gemacht. 5.004 Circus SE Inhaber-Akt-Aktien für jeweils 2,15 EUR erwarb am 17.07.2026 Heins, Dr. Jan-Christian, Sonstige Führungsperson. Die Circus SE Inhaber-Akt-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 20,80 Prozent auf 2,00 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Circus SE Inhaber-Akt zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 3,90 Prozent auf 2,37 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.175 Circus SE Inhaber-Akt-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von Circus SE Inhaber-Akt beträgt unterdessen 55,87 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 26.607.020 Aktien beziffert.

Zuletzt hatte es am 17.03.2026 Managers’ Transactions bei Circus SE Inhaber-Akt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.899 Anteile zu jeweils 6,60 EUR an Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Circus Aktie News

Werbung

Circus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Circus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.