Cirsa Enterprises SLU Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cirsa Enterprises SLU Registered hat sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 439,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 406,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net