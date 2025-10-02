Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagabend im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 68,68 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 68,68 USD. Die Cisco-Aktie sank bis auf 68,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.992.355 Cisco-Aktien.

Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.

Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,71 USD. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 14,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,05 USD je Cisco-Aktie belaufen.

