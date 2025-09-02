Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag mit Verlusten

Cisco im Blick

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 67,71 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 67,71 USD. Die Cisco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,52 USD ab. Bei 68,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 553.548 Stück.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 72,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 47,86 USD. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 41,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

