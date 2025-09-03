Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag nahezu unverändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 67,72 USD.
Die Cisco-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,72 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 68,23 USD. Die Cisco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,64 USD ab. Bei 68,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 562.186 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,86 USD am 12.09.2024. Mit Abgaben von 29,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 USD aus.
Am 13.08.2025 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,05 USD je Cisco-Aktie belaufen.
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'
Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
