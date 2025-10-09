Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagnachmittag billiger

So bewegt sich Cisco

Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 70,06 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Cisco-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 70,06 USD ab. Die Cisco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,92 USD ab. Bei 70,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 817.641 Cisco-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 72,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 3,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,11 USD ab. Mit einem Kursverlust von 25,62 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

