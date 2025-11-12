Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Zuletzt konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 71,90 USD.
Das Papier von Cisco konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 71,90 USD. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,49 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.224.426 Cisco-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 74,69 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 3,89 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 52,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 27,52 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,65 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 18.11.2026.
In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Analysen zu Cisco Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2021
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2021
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.2021
|Cisco Neutral
|Credit Suisse Group
|10.02.2021
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2020
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.05.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.08.2011
|Cisco Systems underperform
|RBC Capital Markets
|23.05.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
