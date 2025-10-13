Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Cisco im Blick

Die Aktie von Cisco gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 67,86 USD.

Der Cisco-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 67,86 USD. Die Cisco-Aktie sank bis auf 67,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 68,53 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 2.044.095 Aktien.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 6,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 23,21 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.

Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2026 aus.

