Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend im Plus

So bewegt sich Cisco

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Cisco konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 68,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 68,98 USD. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 69,08 USD. Bei 67,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.196.661 Cisco-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,18 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 52,11 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

