Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,22 USD.

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 77,22 USD. Die Cisco-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,85 USD nach. Bei 76,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.299.425 Cisco-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,50 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 2,95 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 52,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 32,52 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,65 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Cisco ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,88 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,84 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Cisco.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Cisco-Aktie.

