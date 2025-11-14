Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 78,49 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 78,49 USD zu. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,67 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 76,56 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.161.912 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 79,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 33,61 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.11.2025. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 14,88 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 13,84 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Cisco am 18.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 18.11.2026.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Cisco-Aktie legt kräftig zu: Nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse