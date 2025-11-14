Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend stärker
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 78,49 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 78,49 USD zu. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,67 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 76,56 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.161.912 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 79,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 33,61 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.11.2025. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 14,88 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 13,84 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Cisco am 18.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 18.11.2026.
Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,12 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Cisco-Aktie legt kräftig zu: Nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Cisco Inc.
Analysen zu Cisco Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2021
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2021
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.2021
|Cisco Neutral
|Credit Suisse Group
|10.02.2021
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2020
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.05.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.08.2011
|Cisco Systems underperform
|RBC Capital Markets
|23.05.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen