Notierung im Fokus

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagabend mit Abschlägen

21.08.25 20:24 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 66,89 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
57,67 EUR 0,38 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Cisco-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 66,89 USD abwärts. Bei 66,48 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 984.701 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,55 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Mit einem Zuwachs von 8,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,86 USD ab. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 28,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2028 4,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

