Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagabend mit Aufschlag

So bewegt sich Cisco

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Cisco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 67,23 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 20:07 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 68,04 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,35 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.031.730 Cisco-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 72,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 47,86 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick