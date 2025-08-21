DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.635 +1,9%Nas21.509 +1,9%Bitcoin99.621 +2,9%Euro1,1724 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
So bewegt sich Cisco

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagabend mit Aufschlag

22.08.25 20:25 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagabend mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Cisco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 67,23 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
57,94 EUR 0,27 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 20:07 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 68,04 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,35 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.031.730 Cisco-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 72,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 47,86 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen