Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Montagabend schwächer

Die Aktie von Cisco gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 67,54 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 67,54 USD ab. Die Cisco-Aktie sank bis auf 67,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 67,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2.681.990 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,43 Prozent. Bei 51,42 USD erreichte der Anteilsschein am 21.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 31,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Cisco-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 13.08.2025 vor. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,05 USD fest.

