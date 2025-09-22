Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Das Papier von Cisco konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 68,20 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 68,20 USD zu. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,20 USD an. Mit einem Wert von 67,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 528.028 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Am 24.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,67 Mrd. USD – ein Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,05 USD je Cisco-Aktie.

