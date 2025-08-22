Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 67,45 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 67,45 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 67,46 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 373.100 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,56 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,86 USD ab. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 40,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.
Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'
Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick
Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Cisco Inc.
Analysen zu Cisco Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2021
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2021
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.2021
|Cisco Neutral
|Credit Suisse Group
|10.02.2021
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2020
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.05.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.08.2011
|Cisco Systems underperform
|RBC Capital Markets
|23.05.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen