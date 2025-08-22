Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 67,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 67,45 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 67,46 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 373.100 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,56 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,86 USD ab. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 40,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

