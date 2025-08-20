Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Cisco

Aktie im Blick

Die Aktie von Cisco gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 67,21 USD.

Die Cisco-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 67,21 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Cisco-Aktie bis auf 67,13 USD. Mit einem Wert von 67,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.299.662 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,55 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 7,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 47,86 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,80 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,66 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

