Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Cisco

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 67,78 USD zu.

Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 67,78 USD. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 67,86 USD. Bei 67,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 425.867 Cisco-Aktien.

Bei 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,04 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,86 USD. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 41,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,64 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,05 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

