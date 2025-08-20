Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zeigt sich am Dienstagabend gestärkt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Um 20:07 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 67,90 USD. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 68,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 1.584.186 Aktien.
Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,86 USD. Abschläge von 29,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Cisco-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,00 USD.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,64 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
