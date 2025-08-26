Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Das Papier von Cisco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 68,31 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Cisco-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 68,31 USD. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 68,23 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 440.593 Cisco-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 72,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,21 Prozent. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 29,94 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 14,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,05 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'
Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick
Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Cisco Inc.
Analysen zu Cisco Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2021
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2021
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.2021
|Cisco Neutral
|Credit Suisse Group
|10.02.2021
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2020
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.05.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.08.2011
|Cisco Systems underperform
|RBC Capital Markets
|23.05.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen