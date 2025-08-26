Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco kommt am Abend kaum vom Fleck

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Cisco zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Die Cisco-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 68,44 USD.

Die Cisco-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,44 USD an der Tafel. Bei 68,75 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Cisco-Aktie bis auf 68,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,33 USD. Bisher wurden heute 1.191.686 Cisco-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. 6,01 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 47,86 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,62 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

