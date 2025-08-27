Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagabend stärker

So entwickelt sich Cisco

Die Aktie von Cisco zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 69,42 USD zu.

Um 20:07 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 69,42 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 69,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 68,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.256.769 Cisco-Aktien.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 45,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,00 USD je Cisco-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 13.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,54 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,05 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick