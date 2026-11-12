DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,45 -3,6%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 64.695 -2,9%Euro 1,1054 -0,3%Öl 95,8 +3,3%Gold 3.878 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
92.07 EUR -0.09 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. So rechnet Cisco nun mit einem Erlös von 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar. Zuvor war der Konzern von 73,4 Milliarden Dollar ausgegangen. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal soll der Umsatz bei etwa 18,1 Milliarden Dollar liegen und damit um 300 Millionen Dollar höher als Analysten bisher erwartet hatten. Der weltgrößte Hersteller von Netzwerktechnik profitiert weiter von der durch den Boom der Künstlichen Intelligenz ausgelösten Nachfrage nach seinen Produkten.

Werbung

Im ersten Quartal war der Umsatz um knapp ein Viertel auf 18,5 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar.

Die Cisco-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um sechs Prozent zu. Das Plus im laufenden Jahr lag davor schon bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse eines der erfolgreichsten großen Tech-Unternehmen./he

Aktuelle Cisco Aktie News

Werbung

Cisco Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.08.26 Cisco Halten DZ BANK
13.08.26 Cisco Buy UBS AG
14.05.26 Cisco Buy UBS AG
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
22.09.23 Cisco Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.