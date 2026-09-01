DAX 25.897 +0,2%ESt50 6.369 +0,1%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,10 +1,0%Nas 26.218 +0,5%Bitcoin 67.064 +0,6%Euro 1,1605 +0,1%Öl 95,9 +0,3%Gold 4.435 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Cisco Systems - Stopps nachziehen: Diese Marke ist entscheidend!

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
93.98 EUR 0.56 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

Stopps nachziehen: Diese Marke ist entscheidend!

Es hatte 26 Jahre lang gedauert, ehe es der Cisco-Aktie endlich gelang, das historische Rekordlevel vom März 2000 bei 82,00 USD zu überwinden. Aus diesem Ausbruch konnte der Technologietitel in der Zwischenzeit lehrbuchmäßig Kapital schlagen und sein Allzeithoch bis auf 130,36 USD ausbauen. Doch Anlegerinnen und Anleger sollten derzeit ganz genau hinschauen: Zum einem notieren diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL, Kelly-Faktor) auf dem höchsten Stand seit 2000, zum anderen zeigen die jüngsten Monatskerzen mit kleinen Körpern und markanten Schatten erste Ermüdungserscheinungen. Diese besonderen Kerzenformationen treten interessanterweise im Bereich der Parallelen zum Aufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 120,11 USD) auf. Besonders zu beachten, gilt es in diesem Kontext, das Julitief bei 107,54 USD. Schließlich würde ein Abgleiten unter dieses Signallevel eine obere Trendwende in Form eines klassischen Doppeltops mit einem Abschlagspotenzial von 23 USD vervollständigen. Zusätzlich untermauert wird dieses Schlüssellevel durch die Kurslücke im Tagesbereich bei 113,59/102,01 USD. Per Saldo gewinnt ein aktives Money Management mehr und mehr an Bedeutung.

Cisco Systems (Monthly)

Chart Cisco Systems
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cisco Systems

Chart Cisco Systems
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Aktuelle Cisco Aktie News

Werbung

Cisco Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.08.26 Cisco Halten DZ BANK
13.08.26 Cisco Buy UBS AG
14.05.26 Cisco Buy UBS AG
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
22.09.23 Cisco Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.