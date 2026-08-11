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Cisco überraschend optimistisch - Begeisterung der Anleger schwindet rasch

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Cisco Inc.
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SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco blickt nach einem überraschend guten Geschäftsjahresende zuversichtlicher auf das erste Quartal als Experten erwartet hatten. Der Umsatz werde bei 18,0 bis 18,2 Milliarden Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) sieht Cisco bei 1,32 bis 1,34 Dollar. Analysten hatten bei beiden Kenngrößen mit weniger gerechnet.

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Das Unternehmen sieht bei Netzwerken einen Superzyklus im Gange und äußerte sich noch optimistischer zum Geschäft mit KI-Infrastruktur mit sogenannten Hyperscalern. Darunter versteht man sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit eine Recheninfrastruktur mit Servern betreiben. Auch wenn Cisco sich auf KI-Datenzentren konzentriert, ist es beim Umsatz immer noch abhängig von seinem klassischen Netzwerkgeschäft.

Im vierten Geschäftsquartal legte der Umsatz um 18 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar zu. Der Gewinn stieg unter dem Strich um die Hälfte auf 3,9 Milliarden Dollar. Auch hier hatten Experten weniger erwartet.

Die anfängliche Begeisterung der Anleger schlug am Mittwoch schnell ins Gegenteil um. Die Cisco-Aktie, die nachbörslich in einer ersten Reaktion um bis zu gut acht Prozent zugelegt hatte, gab zuletzt um knapp sechs Prozent nach. Allerdings ist das Papier in diesem Jahr auch schon um fast 61 Prozent gestiegen./he

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14.05.26 Cisco Buy UBS AG
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
22.09.23 Cisco Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.05.23 Cisco Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.23 Cisco Outperform Credit Suisse Group