Citba Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Citba Financial präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Citba Financial 0,960 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Citba Financial einen Umsatz von 9,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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