Citi: Ist Öl am Ende?

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Talanx hält Dividende trotz Gewinneinbruch stabil -- Grand City Properties erreicht Ziele -- Stripe, IMMOFINANZ, Tesla, AstraZeneca, VW im Fokus

Apple: App Store unterstützt 250 000 Jobs in Deutschland. Roche übernimmt GenMark Diagnostics. Hypoport will 2021 weiter zulegen. EU stellt Verfahren wegen E-Plus-Übernahme von Telefonica ein. Bau von neuem Airbus-Hubschrauber verzögert sich offenbar. Apple stellt ursprünglichen HomePod-Lautsprecher ein. CEO der Aareal Bank fällt krankheitsbedingt länger aus. Huawei & Co.: USA erklären fünf chinesische Telekom-Konzerne zum Sicherheitsrisiko.