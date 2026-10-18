Citi Port Financial Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Citi Port Financial Services gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR gegenüber 0,250 INR im Vorjahresquartal.
Citi Port Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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