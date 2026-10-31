CITIC Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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CITIC Heavy Industries präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz wurden 2,22 Milliarden CNY gegenüber 1,92 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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