CITIC Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

31.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 2,22 Milliarden CNY gegenüber 1,92 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

CITIC Heavy Industries präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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