Citigroup hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Citigroup lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CAD gegenüber 0,800 CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,92 Milliarden CAD – ein Plus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citigroup 60,43 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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