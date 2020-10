Citigroup muss wegen Risikomanagement-Mängel Millionenstrafe zahlen

Von David Benoit

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bankenaufsicht verhängt eine Geldstrafe von 400 Millionen US-Dollar gegen die Citigroup wegen Mängeln in ihrem Risikomanagement und anderen internen Kontrollverfahren, einschließlich Datenmanagement und aufsichtsrechtlicher Meldestandards. Die Federal Reserve beanstandete, dass die Citigroup in diesen Punkten anhaltende Mängel aufgewiesen habe.

"Wir sind enttäuscht, dass wir die Erwartungen unserer Aufsichtsbehörden nicht erfüllen und sind fest entschlossen, die genannten Probleme gründlich anzugehen", teilte die Citigroup mit.

Die öffentliche Rüge ist eine weitere Eskalation in den Bemühungen der Aufsichtsbehörden, die Citigroup dazu zu bringen, ihr Risikomanagement zu verbessern. Jahrelang haben die Fed und das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Citigroup-Chef Michael Corbat persönlich gedrängt, einen Plan zur Behebung der Schwachstellen in den Risikosystemen zu entwickeln und umzusetzen.

Diese Probleme sollen nun die Planungen für den Rücktritt von Corbat beschleunigt haben, der kommenden Februar seinen Posten aufgibt und in den Ruhestand geht. Er sei zu der Überzeugung gelangt, dass eine teure, mehrjährige Revision der Systeme, die die Bedenken der Regulierungsbehörden berücksichtigt, am besten in den Händen seiner Nachfolgerin, Jane Fraser, liegen sollte.

Die Strafe für die Citigroup ist zwar hoch, aber im Vergleich zu jener gegen Wells Fargo & Co noch moderat. Wells Fargo musste für Schwächen in dem Risikomanagementsystemen, die durch den Skandal um gefälschte Konten 2016 ans Licht kamen, mehr als 1 Milliarde Dollar zahlen.

