Citigroup senkt Renditeziel für 2020

Von David Benoit

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Großbank Citigroup hat nach überraschend guten Quartalszahlen das Renditeziel für das laufende Jahr wie erwartet gesenkt. Finanzvorstand Mark Mason kündigte während einer Analystenkonferenz an, dass 2020 eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 12 bis 13 Prozent erreicht werden soll. Bisher hatte die New Yorker Bank 13,5 Prozent ausgegeben. Analysten haben bisher im Konsens mit 11,9 Prozent gerechnet.

Mason hatte bereits in den vergangenen Monaten gewarnt, dass sich die Wirtschaft 2020 anders entwickeln dürfte als bei Bekanntgabe des Renditeziels angenommen. Am Dienstag bestätigte der Manager diese Einschätzung.

Im abgelaufenen Jahr hatte die Citigroup die Rendite mit 12,1 Prozent etwas stärker erhöht als selbst mit 12,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2020 13:51 ET (18:51 GMT)