Die US-Grossbank Citigroup sieht Aluminium vor dem stärksten Angebotsschock seit Jahrzehnten. Warum die Aktien von Alcoa davon profitieren könnten. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Trump-Aussagen zum Iran belasten: DAX schließt in Rot -- US-Börsen tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- SoftBank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus UniCredit kauft weitere Commerzbank-Anteile. Porsche-Chef erteilt Elektro-911 eine Absage. Super Micro: Milliardenschwere Kapitalerhöhung droht Aktien zu verwässern. Airbus erweitert Zusammenarbeit mit Diehl bei Luft- und Raketenabwehr. Litauen bestellt Militärfahrzeuge bei Mercedes-Benz und Daimler Truck. Heidelberger Druck: Sparprogramm soll für deutlich höhere Profitabilität sorgen.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung