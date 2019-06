City Office REIT schüttet Dividende für das zweite Quartal aus

Die amerikanische Immobiliengesellschaft City Office REIT Inc. (ISIN: US1785871013, NYSE: CIO) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,235 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 25. Juli 2019 (Record date: 11. Juli 2019).

Somit werden auf das Gesamtjahr gerechnet weiterhin 0,94 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 12,28 US-Dollar (Stand: 14. Juni 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 7,65 Prozent. Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2019 mit 19,80 Prozent im Plus (Stand: 14. Juni 2019). Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 486,7 Mio. US-Dollar.

Die City Office REIT, Inc. firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in Vancouver in Kanada sowie in Dallas in Texas. Das Unternehmen ist 2013 gegründet worden und hat sich auf Büroimmobilien spezialisiert. Das Portfolio besteht derzeit aus rund 62 Immobilien. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 37,12 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 31,53 Mio. US-Dollar), wie am 3. Mai berichtet wurde.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de