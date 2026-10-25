City Pulse Multiplex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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City Pulse Multiplex hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat City Pulse Multiplex mit einem Umsatz von insgesamt 16,13 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 137145,28 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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