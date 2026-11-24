Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 6,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei City Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

City Therapeutics hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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