City Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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City Therapeutics hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei City Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 6,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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