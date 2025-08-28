Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusWarten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA. Rheinmetall stellt neues Werk vor. EU-Politiker fordern Einsatz von Anti-Erpressungsgesetz gegen Trump. OpenAI in den USA mit Klage konfrontiert. Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten nach Abstufung unter Druck. Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn. Clara Technologies-Aktie bricht ein: Quanten-Hype zerplatzt?
Umfrage
Sind Sie in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. investiert?