Zwei Strategien für schwierige Zeiten - vom Einsteiger bis zum Profi

Heute im Fokus

SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA. Rheinmetall stellt neues Werk vor. EU-Politiker fordern Einsatz von Anti-Erpressungsgesetz gegen Trump. OpenAI in den USA mit Klage konfrontiert. Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten nach Abstufung unter Druck. Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn. Clara Technologies-Aktie bricht ein: Quanten-Hype zerplatzt?