Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Vormittag im Plus

Die Aktie von Clara Technologies zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Clara Technologies-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 3,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Clara Technologies nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 1,9 Prozent auf 3,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Clara Technologies-Aktie bisher bei 3,28 EUR. Bei 3,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Clara Technologies-Aktien beläuft sich auf 19.414 Stück.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Clara Technologies 0,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

