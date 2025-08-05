DAX24.175 -0,1%ESt505.351 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.054 +0,2%Nas21.381 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,71 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktienkurs im Fokus

Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

08.08.25 16:09 Uhr
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Clara Technologies. Die Clara Technologies-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 3,12 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
3,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Clara Technologies-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 3,12 EUR. Die Clara Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,12 EUR nach. Mit einem Wert von 3,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Clara Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 162.713 Aktien.

Clara Technologies veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clara Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht

Clara Technologies-Aktie: Setzt sich die Talfahrt auch in der neuen Woche fort?

Clara Technologies-Aktie: Wochenverlust von über 30 Prozent - was Anleger jetzt wissen müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung