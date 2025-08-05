Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Clara Technologies. Die Clara Technologies-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 3,12 EUR nach.

Der Clara Technologies-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 3,12 EUR. Die Clara Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,12 EUR nach. Mit einem Wert von 3,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Clara Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 162.713 Aktien.

Clara Technologies veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clara Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

