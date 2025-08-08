Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Vormittag auf Höhenflug

So bewegt sich Clara Technologies

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Clara Technologies. Die Aktionäre schickten das Papier von Clara Technologies nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,4 Prozent auf 3,34 EUR.

Die Clara Technologies-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 3,34 EUR. Bei 3,34 EUR erreichte die Clara Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,24 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 64.833 Clara Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clara Technologies am 30.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

