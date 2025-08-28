Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies gewinnt am Donnerstagmittag kräftig

Clara Technologies im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Clara Technologies. Die Aktionäre schickten das Papier von Clara Technologies nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 18,9 Prozent auf 1,45 EUR.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 18,9 Prozent auf 1,45 EUR zu. In der Spitze gewann die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,49 EUR. Bei 1,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.473.211 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clara Technologies am 30.04.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clara Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,00 CAD – das entspricht einem Minus von 100,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10000,00 CAD in den Büchern gestanden hatten.

