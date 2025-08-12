DAX24.309 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,95 -0,3%Gold3.348 +0,4%
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies steigt am Montagvormittag

18.08.25 09:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Clara Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,18 EUR zu.

Clara Technologies
3,18 EUR 0,12 EUR 3,92%
Um 09:17 Uhr wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,18 EUR nach oben. Die Clara Technologies-Aktie legte bis auf 3,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,18 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.876 Clara Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

