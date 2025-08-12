Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies steigt am Montagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Clara Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,18 EUR zu.

Um 09:17 Uhr wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,18 EUR nach oben. Die Clara Technologies-Aktie legte bis auf 3,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,18 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.876 Clara Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

