Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies steigt am Montagvormittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Clara Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,18 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:17 Uhr wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,18 EUR nach oben. Die Clara Technologies-Aktie legte bis auf 3,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,18 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.876 Clara Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie
Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen
Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts
Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Clara Technologies
Analysen zu Clara Technologies
Keine Analysen gefunden.